В Петербурге арестована глава компании, в ангаре которой сгорели семеро человек

В субботу Колпинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Юлию Забунову, главу компании "Эверест", по делу о гибели семерых мигрантов при пожаре в ангаре. Это здание компания арендовала у другой фирмы.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, личности погибших до сих пор не установлены. Дело расследуют по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Второму фигуранту дела Олегу Фригину, который был руководителем производственных работ в сгоревшем ангаре, в субботу суд продлил срок задержания на 72 часа.