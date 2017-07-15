В Петербурге арестована глава компании, в ангаре которой сгорели семеро человек

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В Петербурге арестована глава компании, в ангаре которой сгорели семеро человек

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Фото: © L!FE

В субботу Колпинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Юлию Забунову, главу компании "Эверест", по делу о гибели семерых мигрантов при пожаре в ангаре. Это здание компания арендовала у другой фирмы.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, личности погибших до сих пор не установлены. Дело расследуют по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Второму фигуранту дела Олегу Фригину, который был руководителем производственных работ в сгоревшем ангаре, в субботу суд продлил срок задержания на 72 часа.

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