"Тосно" проиграл в своём первом матче в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Тосно" проиграл "Уфе" в своём первом матче в Премьер-лиге. Встреча закончилась со счётом 0:1. У гостей отличился полузащитник Дмитрий Сысуев.

Новички РФПЛ провели неплохой первый тайм, но во втором отдали инициативу и пропустили гол. В конце матча у "Тосно" был неплохой шанс сравнять счёт, но Рустем Мухаметшин не дотянулся до мяча после навеса Георгия Мелкадзе.

Матч проходил на стадионе "Петровский". Ажиотажа у болельщиков игра не вызвала: трибуны не заполнились даже на треть.