Солистка "Ленинграда" Василиса объявила об уходе из группы

"Группировку Ленинград" Сергея Шнурова покинула певица Василиса Старшова. О неожиданном решении уйти из проекта артистка объявила в "Инстаграме".

— Да, я больше не пою в "Ленинграде". У меня всё хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом, — отметила теперь уже экс-солистка.

Напомним, Василиса Старшова пришла в "Ленинград" после увольнения Алисы Вокс в марте 2016 года. По некоторым данным, к разрыву была причастна супруга Сергея Шнурова. Однако сама Матильда Шнурова эту информацию опровергла. При этом в группе подчеркнули, что музыкант не ссорился с певицей.