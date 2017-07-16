Новички "Зенита" Паредес и Ерохин выйдут с первых минут на старте сезона

В стартовом составе петербургского "Зенита" на матч открытия сезона против команды "СКА-Хабаровск" выйдут два новичка — Леандро Паредес и Александр Ерохин. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, другой звёздный новобранец клуба Себастьян Дриусси и игрок сборной России Дмитрий Полоз остались в запасе.

В атаке сыграют Артём Дзюба и Александр Кокорин. В центре поля появятся Жулиано и Олег Шатов. В защиту итальянский специалист поставил Игоря Смольникова, Луиша Нету, Бранислава Ивановича и Доменико Кришито.

Основным голкипером новый наставник "Зенита" выбрал Андрея Лунёва.