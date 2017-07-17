В Ленобласти школьница ушла за мороженым и не вернулась

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В Ленобласти школьница ушла за мороженым и не вернулась

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Фото: © vk.com

В посёлке Кузьмоловском Всеволожского района Ленинградской области пропала 12-летняя школьница, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Девочка ушла за мороженым и не вернулась домой.

По предварительной версии, перед исчезновением у подростка произошёл конфликт с матерью и бабушкой. Ребёнка наказали лишением прогулок. По предварительным данным, у девочки произошёл конфликт с мамой и бабушкой. Ребёнка наказали лишением прогулок. Предположительно, несовершеннолетняя может находиться у друзей.

На вид школьнице 13–14 лет, рост 165 см, светлые волосы, короткая стрижка, глаза серые. Была одета: чёрная кофта с капюшоном, чёрные лосины, кроссовки бледно-розовые, чёрный рюкзак. Информацию о возможном местонахождении школьницы просят сообщать в полицию.

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