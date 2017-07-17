В Пулково задержали радиоактивную посылку из Челябинска

В аэропорту Пулково задержали посылку с высоким уровнем излучения, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Проверка груза выявила превышение естественного фона в 40 раз.

С начала лета в воздушную гавань Северной столицы уже второй раз присылали опасную радиоактивную бандероль. Установлено, что отправителем в обоих случаях был житель Челябинска. В посылки были упакованы авиационные часы-хронографы. Эти приборы массово выпускались в середине прошлого века советской промышленностью.

В какое-то время на стрелки и цифры наносился световой состав, содержащий радиоактивные соли радия-226.