Генерала Быкова приговорили к семи годам по делу о "золотых парашютах"

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил начальника расформированного ГУ МВД России по СЗФО Виталия Быкова к семи годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 400 тысяч рублей. Генерала признали виновным по резонансному делу о "золотых парашютах".

Во время прений госбвинение требовало для подсудимого 12 лет и лишения звания. В итоге экс-руководитель ведомства получил меньший срок.

Как сообщал Лайф, Виталия Быкова задержали в Петербурге, после чего конвоировали в Москву 13 мая 2015 года. По версии следствия, высокопоставленный полицейский был причастен к незаконному получению премий на сумму 19 миллионов рублей. Судя по документам, деньги предназначались бывшим сотрудникам ведомства.

Как соучастников преступления к расследованию привлекли бывшего заместителя начальника управления Александра Монастыршина, экс-главу финансово-экономического отдела Светлану Шатову, экс-руководителя центра тылового обеспечения регионального ГУ МВД РФ Ивана Лозюка и бывшего замначальника отдела конспирации кадров и госслужбы Ирину Бурханову. Все они получили разные сроки — от условного наказания до пяти лет колонии.

Также выяснилось, что при ликвидации подразделения Быков пытался оформить на знакомых и родственников 20 квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий полицейских.