Из-за репетиции морского парада в Петербурге днём разведут четыре моста

Днём 28 июля в Санкт-Петербурге разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, сообщили Лайфу в пресс-службе "Мостотреста".

Проезд по переправам станет недоступным из-за репетиции военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Ограничения будут действовать в период с 9:45 до 13:00.

Как сообщал ранее Лайф, торжественный проход кораблей состоится 30 июля. Всего задействуют не менее 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. На рейд также встанет атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской".