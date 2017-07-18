Суд вынес приговор администратору "групп смерти" Филиппу Лису

Тобольский районный суд приговорил администратора "групп смерти" Филиппа Лиса (настоящая его фамилия — Будейкин) к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает информационное агентство ura.ru. Приговор пока не вступил в законную силу.

Издание 72.ru со ссылкой на помощника судьи уточняет, что "в ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям".

Уголовное дело фактически расследовалось в Петербурге. Судя по всему, суд проходил в Тюменской области, поскольку там живёт одна из потерпевших, которую удалось спасти.