Суд вынес приговор администратору "групп смерти" Филиппу Лису

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Суд вынес приговор администратору "групп смерти" Филиппу Лису

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Фото: © L!FE

Тобольский районный суд приговорил администратора "групп смерти" Филиппа Лиса (настоящая его фамилия — Будейкин) к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает информационное агентство ura.ru. Приговор пока не вступил в законную силу.

Издание 72.ru со ссылкой на помощника судьи уточняет, что "в ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям".

Уголовное дело фактически расследовалось в Петербурге. Судя по всему, суд проходил в Тюменской области, поскольку там живёт одна из потерпевших, которую удалось спасти.

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