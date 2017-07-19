Время работы двух станций метро Петербурга сократят

Петербургский метрополитен с 1 сентября сократит время работы станций "Звенигородская" и "Спасская". Во все дни недели вестибюли будут открыты для входа и выхода пассажиров с 07:00 до 20:00.

Решение об изменении графика работы принято из-за низкой загруженности. В среднем утром входной поток на станции "Звенигородская" не превышает 250 пассажиров по будням и 200 человек в выходные, на "Спасской" он ещё меньше.

Большую часть пассажиров могут принять соседние станции, уточнили в пресс-службе городской подземки.