Пса Микки, убежавшего во время аварии в Ленобласти, нашли

В Вартемягах в Ленобласти нашли пса Микки, который убежал накануне вечером из попавшей в аварию машины. Почти сутки волонтёры вели поиски: расспрашивали местных жителей, прочёсывали территорию, расклеивали объявления.

В итоге собака сама пришла на местное предприятие, где были другие псы, сообщает паблик "Питер решает". Работники сразу узнали Микки, так как до этого здесь побывали волонтёры и оставили его портрет.

Пёс убежал накануне во время аварии. Машина, в которой он ехал, столкнулась с другой и улетела в кювет. Хозяйка Ольга выжила, сейчас находится в больнице, в машине также находился её муж. Собака — друг и любимица ребёнка-аутиста, который воспитывается в семье.