Петербургский язычник обвинил соратницу в разжигании религиозных чувств

Администратор сообщества язычников "Яблоки Идунн" Наталья Телегина рассказала, что на неё написали заявление в полицию об оскорблении религиозных чувств христиан. По словам девушки, автором жалобы стал поклонник язычества из Санкт-Петербурга Сигвальд Годи, настоящее имя — Евгений Салтыков.

Поводом для разбирательства стала стилизованная картинка викинга, замахивающегося молотом на горящий храм. Телегина предполагает, что её оппонент решил избавиться от конкурента, использовав надуманный повод.

— Осенью прошлого года я в очередной из многих раз наткнулся в Сети на пост, по моему мнению, разжигающий религиозную рознь между язычниками и христианами. Реальный ход делу пошёл сейчас. Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедания, мою собственную и моих близких, — заявил сам автор жалобы в полиции.