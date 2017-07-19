В Петербурге вслед за Ленобластью запретят продажу вейпов подросткам

Петербургские депутаты планируют запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Законопроект об ограничении торговли электронными системами доставки никотина намерены принять осенью, после завершения парламентских каникул.

— Порой подростки сами не осознают, какой опасности себя подвергают. Так, при употреблении вейпа несовершеннолетний сам может регулировать количество поступающего никотина, его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути, это тренировка курения, — отметил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

Нарушителям грозит штраф с максимальной суммой 50 тысяч рублей. Как сообщал ранее Лайф, в конце июня аналогичный закон приняли депутаты Ленобласти.