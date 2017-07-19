Вылет рейса авиакомпании "Россия" Милан — Петербург задерживается на восемь с половиной часов, пишет сообщество "Питер решает" со ссылкой на пассажиров.

По словам пассажиров, людей высадили с борта после часа ожидания на взлётной полосе. Причиной задержки назвали технические неполадки. При этом в аэропорту людям раздали напитки, но не заселили в гостиницу. В самой авиакомпании "Россия" отрицают проблемы с заселением в отель.

— Рейс 6674 из Милана в Санкт-Петербург задерживается по техническим причинам в связи с заменой воздушного судна. Пассажиры заранее оповещены о столь значительной задержке рейса и за счёт средств авиакомпании согласно федеральным авиационным правилам и стандартам перевозчика размещены в гостинице, где им предоставляется питание, — заверил официальный представитель авиакомпании.

По данным онлайн-табло Пулково, прилёт самолёта из Милана ожидается в ночь на 20 июля — вместо 17:10 рейс прибудет в Северную столицу в 2:10.