Минобороны запустило онлайн-проект, посвященный параду ВМФ в Петербурге

Российское Министерство обороны запустило онлайн-проект, посвящённый главному военно-морскому параду, который пройдёт в конце июля в Петербурге.

Сейчас на сайте размещены экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея и документы из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба. Но коллекция будет пополняться в ближайшие дни.

— Для пользователей будут доступны детальные обзоры кораблей и самолётов, участников главного Военно-морского парада, а также мультимедийная информация о всех сторонах флотской жизни с петровских времён до наших дней, — сообщили в Минобороны.