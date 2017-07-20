В Смольном пообещали открыть две новые станции метро в апреле 2018 года

Две новые станции метро Санкт-Петербурга "Беговая" и "Новокрестовская" откроются до старта чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин после осмотра строительной площадки. Пока подрядчики отстают от графика работ.

— Напоминаю, что никто не переносит сроки. Рабочая эксплуатация должна быть начата не позднее, чем в апреле 2018 года. А это означает, что уже с января, а может быть даже с декабря в рамках штаба по строительству метро городской метрополитен активно включается в приёмку работ, подготовку персонала для того, чтобы в апреле на полную мощность две станции метро и перегон между ними заработали, — отметил чиновник.

В данный момент работы выполнены на 17 млрд рублей (57% стоимости контракта). Квартальный план по объекту выполнен на 79%.

— Существует проблема ускорения получения аванса на дозакупку оборудования, потому что времени, когда мы в полном объёме должны приступить к монтажу, остаётся два месяца, — пожаловался главный инженер ОАО "Метрострой" Алексей Старков.