Демонтированную в Петербурге доску Колчаку отреставрировали

Активисты отреставрировали памятную доску адмиралу Александру Колчаку, демонтированную с дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Как рассказали Лайфу в движении "Белое дело", знак отшлифовали и стёрли с него все следы краски.

По предварительной договорённости, после ремонта табличку передадут в один из храмов Северной столицы. При этом активисты намерены продолжить судебные разбирательства и добиться разрешения на установку доски.

Как ранее сообщал Лайф, горсуд Петербурга поддержал решение о демонтаже памятного знака, после этого его сняли.