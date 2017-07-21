Петербургские фанаты Linkin Park устроят акцию памяти Честера Беннингтона

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Петербургские фанаты Linkin Park устроят акцию памяти Честера Беннингтона

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Санкт-Петербурге проведут акцию памяти лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона, пишет сообщество "Питер решает". Фанаты музыканта обсуждают с властями формат и время мероприятия.

По предварительным планам, поклонники фронтмена возложат цветы к Генеральному консульству США на Фурштатской улице. Затем ожидается запуск воздушных фонариков на Марсовом поле. Акцию на данный момент не согласовали. Сейчас ведутся переговоры с чиновниками.

Как ранее сообщал Лайф, Честер Беннингтон покончил с собой накануне, 20 июля. По данным полиции, 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в своём доме.

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