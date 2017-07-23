В Кронштадте спекулянты начали продавать бесплатные билеты на парад ВМФ

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В Кронштадте спекулянты начали продавать бесплатные билеты на парад ВМФ

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Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Администрация Кронштадта попросила полицию найти спекулянтов, которые начали продавать бесплатные билеты на главный военно-морской парад, который пройдёт 30 июля.

— Администрация обратилась в правоохранительные органы, так как бесплатные билеты, которые были распространены среди бюджетников, ветеранов ВМФ и жителей города, некоторые люди начали продавать за деньги, — рассказали в районной администрации.

Накануне в городе выстроились очереди за бесплатными билетами, но как, говорят местные жители, хватило их не всем.

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