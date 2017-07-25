В петербургском метро скопились очереди из-за усиленных проверок

Утром 25 июля на станциях петербургского метро "Электросила" и "Крестовский остров" усилили досмотр пассажиров, сообщили в пресс-службе подземки. Пользователи соцсетей жалуются, что из-за этого скопились длинные очереди.

— Так же вчера было на "Звенигородской" и "Спасской". Выбраны станции с небольшим пассажиропотоком. Проверка продлится до конца рабочего дня. Смотрим, сколько людей станции смогут обслужить. Результаты проверок будут переданы в комитет по транспорту. Мы проверяли в выходной, в понедельник и сегодня, — рассказали в пресс-службе метро.