Родриго Кайо отказался от перехода в "Зенит"

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Родриго Кайо отказался от перехода в "Зенит"

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Фото: © РИА Новости/Родриго Кайо

Защитник бразильского клуба "Сан-Паулу" Родриго Кайо отказался переходить в петербургский "Зенит".

— Могу сказать лишь то, что не перейду в "Зенит". Но я не знаю, как сложится моё будущее. Я всегда говорил, что всё в руках Бога. Всё сложится так, как сложится. Единственное предложение, которое я получил, было от "Зенита", но я туда не перехожу, — цитирует Кайо Globo Esporte.

Защитник также отметил, что пока не знает, останется ли в составе "Сан-Паулу". По данным СМИ, за трансфер 23-летнего футболиста "Зенит" предлагал 18 миллионов евро.

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