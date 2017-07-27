Кирилл Серебренников приступил к съёмкам фильма о "Кино" в Петербурге

Режиссёр Кирилл Серебренников начал съёмки фильма о группе "Кино" в Петербурге. Фотографии со съёмочной площадки он опубликовал в своём блоге. В мае съёмочная группа искала актёра на роль Виктора Цоя.

В съёмках принимает участие также один из основателей группы "Кино" — режиссёр, музыкант и писатель Алексей Рыбин.

Как ранее отмечал Серебренников, это будет история не только про лидера коллектива Виктора Цоя.

— Это не байопик, посвящённый всей его жизни. Мы оставляем другим нашим коллегам право снять картину о жизни Цоя — по дням, по годам, — пояснил режиссёр.

Фильм под названием "Летом" ориентировочно выйдет в 2018 году. Серебренников обещает музыкальную историю про любовь и свободу молодых людей, играющих рок-н-ролл.

— История очень чистая, романтическая, пронзительная. Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает, — заявил режиссёр.