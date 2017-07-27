В Петербурге на дамбе столкнулись 4 машины, пострадали люди

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В Петербурге на дамбе столкнулись 4 машины, пострадали люди

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В Петербурге на дамбе со стороны Ломоносова столкнулись четыре автомобиля: два легковых, фура и "Газель". Чтобы госпитализировать пострадавших в аварии людей, прилетел вертолёт. Несколько полос перекрыты, собралась пробка.

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