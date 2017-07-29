В Ленобласти построят аэропорт за 6 млрд рублей

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В Ленобласти построят аэропорт за 6 млрд рублей

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Во время открытия путепровода в Гатчине министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о готовности инвестора построить аэропорт в Ленинградской области. Власти одобрили проект, стоимость которого оценивается в шесть миллиардов рублей.

Воздушная гавань в посёлке Сиверский будет предназначена для организации полётов малой авиации и авиации общего назначения. Ранее там функционировал военный аэродром.

Идею строительства также поддержал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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