В Ленобласти построят аэропорт за 6 млрд рублей

Во время открытия путепровода в Гатчине министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о готовности инвестора построить аэропорт в Ленинградской области. Власти одобрили проект, стоимость которого оценивается в шесть миллиардов рублей.

Воздушная гавань в посёлке Сиверский будет предназначена для организации полётов малой авиации и авиации общего назначения. Ранее там функционировал военный аэродром.

Идею строительства также поддержал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.