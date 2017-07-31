В Выборге сгорел теплоход-гостиница

В Выборге в ночь на 31 июля сгорел теплоход "Короленко", пришвартованный у пристани в центре города, пишет сообщество "Питер решает". По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил заброшенное судно.

В последние годы теплоход использовался как плавучая гостиница, но по решению суда отель на воде закрыли.

"Короленко"построили в 1954 году на верфи Варнемюнде (ГДР). Двухпалубное судно с экипажем 40 человек могло перевозить 355 пассажиров. В 2014 году по иску Ленинград-Финляндского транспортного прокурора эксплуатацию теплохода запретили.