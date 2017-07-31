Заблудившегося в лесу жителя Ленобласти нашли на восьмые сутки поисков

По словам родных мужчины, врачи выгнали обезвоженного пациента из больницы из-за грязных ног.

В Ломоносовском районе Ленинградской области 59-летний мужчина заблудился в лесу, неделю бродил по болотам и питался морошкой, сообщает паблик "Питер решает". Обезвоженного пациента доставили в инфекционную больницу, но вскоре отправили на улицу. Родственники говорят, что врачи приняли пациента за бездомного.

Сестра заплутавшего рассказала, что её брат вышел из дачного домика в СНТ "Фауна" 23 июля. Он был в одних тапках и не смог найти обратную дорогу. Добровольцы искали мужчину семь суток, и только на восьмой день поисков его удалось найти.

Женщина утверждает, что в инфекционной больнице № 14 врач при осмотре сказал: "Ты ноги помыл бы! Что пришёл с такими ногами?" В итоге обезвоженный и обессиленный пациент оказался на улице. Родные позвонили в полицию и повторно вызвали скорую. Только после скандала грибника положили в городскую больницу Петербурга на улице Костюшко.