По улицам на севере Петербурга гуляет лось

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По улицам на севере Петербурга гуляет лось

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В северной части Петербурга во вторник днём горожане заметили лося. Сохатого увидели на Гражданском проспекте, потом животное убежало в Муринский парк. На место выдвинулись спасатели.

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