Ространснадзор: Тотальный досмотр в метро Петербурга организовали неправильно

Эксперимент с тотальным досмотром пассажиров петербургского метрополитена был организован с недоработками, сообщает пресс-служба Ространснадзора.

В ведомстве заявили, что очереди перед входом на станции показали неготовность службы контроля к новым требованиям безопасности. Также претензии возникли к персоналу, который не смог наладить работу в штатном режиме.

— Петербургский метрополитен должен пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала, и, наконец, взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, такой, как опыт Московского метрополитена, — отметили в Ространснадзоре.

Ранее Лайф сообщал, что в метрополитене Петербурга с 23 июля в целях безопасности начался тщательный досмотр пассажиров на станциях "Звенигородская", "Спасская", "Электросила" и "Крестовский остров", что спровоцировало большие очереди на станциях. Напомним, 3 апреля в подземке произошёл теракт.