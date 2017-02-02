Женщина погибла на руках у медиков после пожара в квартире на Ударников

Ночью в четверг, 2 февраля, в пожаре на проспекте Ударников погибла женщина. Местная жительница отравилась угарным газом и скончалась уже в машине скорой помощи, сообщили в экстренных службах.

На проспекте Ударников в пожаре в квартире погибла женщина По данным экстренных служб, она умерла в машине скорой помощи от отравления угарным газом.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 04:18. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в доме № 41, корпус 1, на проспекте Ударников. Площадь сгоревшего помещения — 20 кв.м. Локализовать пожар удалось в 05:06.

Видео с места происшествия прислал пользователь приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android). На нём видно, что рядом с многоэтажкой стоят машины экстренных служб.