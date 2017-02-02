Петербуржцы на "рендж ровере" спасли голубя, запутавшегося в ветках

На севере Петербурга на проспекте Луначарского этой ночью неравнодушные петербуржцы спасли голубя. Птица запуталась в ветках дерева.

Как сообщил очевидец, приславший видео операции спасения через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android), спасатели приехали на "рендж ровере".

Запутавшегося в ветках голубя спасли люди на "рендж ровере". Они надели каски, вооружились фонариком и сачком.

— Они сняли голубя с дерева, а потом ещё какое-то время осматривали его у машины, — рассказал репортёр.