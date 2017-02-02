На Невском проспекте таксист не пропустил скорую с включённой сиреной

В Петербурге накануне произошёл очередной инцидент на дороге с машиной скорой помощи. Судя по видео с регистратора из автомобиля экстренной службы опубликованном на Youtube, инцидент произошёл на Невском проспекте.

Автомобиль скорой помощи двигался по встречной полосе с включённой сиреной. Почти все автомобили уступили дорогу, кроме чёрного "мерседеса" со знаком такси. При этом таксист остановился и включил аварийку. Видео: © youtube.com

Водитель скорой некоторое время постоял напротив такси, но, поняв, что его не пропустят, вырулил на соседнюю полосу.