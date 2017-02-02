Две школьницы избили друг друга, чтобы "подставить" мать первоклассника

В Невском районе Петербурга вскрылся обман двух учениц старших классов — девушек 14–15 лет.
Школьницы сообщили завучу об избиении неизвестной женщиной
Оказалось, что мать первоклассника сделала девушкам замечание, после чего те нанесли друг другу удары и свалили вину на женщину.
Женщина увидела девушек в школе на Товарищеском проспекте, куда пришла за своим сыном-первоклассником. Старшеклассницы ругались матом, при этом рядом с ними находились дети. Петербурженка сделала ссорящимся школьницам замечание, после чего обиженные девушки решили ей отомстить. Они забежали за угол и нанесли друг другу удары. Со следами побоев старшеклассницы отправились к руководству школы.
Обман находчивых учениц вскрылся после проверки инспектором по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о постановке школьниц на учёт за систематические нарушения в школе и плохую учебу.
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