Две школьницы избили друг друга, чтобы "подставить" мать первоклассника

В Невском районе Петербурга вскрылся обман двух учениц старших классов — девушек 14–15 лет.

Школьницы сообщили завучу об избиении неизвестной женщиной Оказалось, что мать первоклассника сделала девушкам замечание, после чего те нанесли друг другу удары и свалили вину на женщину.

Женщина увидела девушек в школе на Товарищеском проспекте, куда пришла за своим сыном-первоклассником. Старшеклассницы ругались матом, при этом рядом с ними находились дети. Петербурженка сделала ссорящимся школьницам замечание, после чего обиженные девушки решили ей отомстить. Они забежали за угол и нанесли друг другу удары. Со следами побоев старшеклассницы отправились к руководству школы.

Обман находчивых учениц вскрылся после проверки инспектором по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о постановке школьниц на учёт за систематические нарушения в школе и плохую учебу.