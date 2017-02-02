Похищенную в Петербурге невесту кроме жениха-итальянца ищет экс-супруг

Бывший муж Екатерины, которую похитили в Петербурге прямо перед свадьбой с итальянцем, сообщил Лайфу, что несколько месяцев ничего не слышал о своей экс-супруге.

Владимир Климковский уверяет, что не имеет отношения к похищению Екатерины и сам заинтересован в её появлении, так как вопрос, с кем останется их двухлетний сын, до сих пор не решён.

Провожая супругу вместе с тёщей и двухлетним сыном Колей на отдых в Таиланд прошлым летом, Владимир и не подозревал, что эта поездка станет началом конца благополучной семейной жизни. На курорте Екатерина познакомилась с юристом из Италии Риккардо Регенцани, а спустя месяц, когда пришло время возвращаться на родину, сообщила супругу, что намерена подать на развод. — Мы переписывались во время отдыха, всё было хорошо, нормальные человеческие отношения. А к концу отдыха от неё поступило предложение: давай ты поживёшь отдельно. Это было связано с нашими какими-то бытовыми вопросами. Серьёзного значения я этому не придавал. И, когда она прилетела вместе с ребёнком и матерью в Санкт-Петербург домой, в нашу квартиру, она заявила, что хочет со мной развестись, — рассказал бывший муж.

Попытки Владимира уговорить жену одуматься и остаться в Петербурге не увенчались успехом. Вместе с ребёнком девушка улетела в Красноярск к родителям. Через какое-то время оставленный супруг уехал в командировку в Сургут, при этом связь с Екатериной и Колей он поддерживал, общаясь с семьёй регулярно через Интернет. Но однажды девушка просто перестала отвечать на телефонные звонки. — Она просто перестала отвечать на звонки, и на следующий день я начал звонить на домашний номер телефона по тому адресу, где она проживала у родителей вместе с прабабушкой ребёнка, — вспоминает Владимир.

Спустя день женщина вышла на связь. По словам Владимира, Екатерина в ультимативной форме потребовала прекратить "тиранить её семью, мать и бабушку", а также сообщила, что блокирует его номер. Спустя две недели сбитый с толку Владимир узнал, что его жена возвращается в Петербург. В надежде поговорить он прилетел в Северную столицу на несколько часов раньше и стал ждать Екатерину с букетом цветов. Девушку сопровождал итальянец по имени Риккардо. Цветы жена не приняла, только сообщила, что намерена развестись, а итальянца представила как своего адвоката. Владимир вспоминает, что у него с самого начала были подозрения насчёт измены, но на все прямые вопросы Екатерина отвечала отрицательно. Оказавшись в питерской квартире с итальянским другом, Екатерина демонстративно начала собирать чемоданы, говорит Климовский. Разговор так и не состоялся. На тот момент отец уже около двух месяцев не общался с двухлетним сыном. Он купил билет и полетел в Красноярск на свидание с ребёнком. — Я прилетаю в город Красноярск. Никто, конечно, не ожидал, что я прилечу. Меня встретили хорошо, показали комнату ребёнка, им действительно занимаются, его любят. У меня к Екатерине никогда не было никаких претензий касательно воспитания ребёнка, — говорит отец мальчика. В течение двух недель Владимир проживал в Красноярске в отдельной квартире и ежедневно приходил в гости к семье жены, чтобы поиграть с сыном. О том, что супруга всё-таки изменяет, Владимир узнал, случайно прочитав переписку, сопровождавшуюся фотографиями любовников.

22 ноября в суде супруги официально развелись. При этом вопросы раздела имущества и местонахождения сына не обсуждались. С тех пор уже бывший муж Екатерины свою экс-супругу не видел. В конце декабря отец отправил Коле две посылки к Новому году, а также подал два иска — о разделе имущества и об определении места жительства мальчика. По сведениям Владимира, на тот момент мать малыша уже около полугода не занималась Колиным воспитанием.

После Нового года Владимир купил два билета в Красноярск и вместе со своим отцом поехал забирать малыша. Позже мама Екатерины связалась с инспектором ПДН, и к Владимиру с сыном пришли с проверкой.

— Задал вопросы: со мной ли ребёнок, интересовался его состоянием, самочувствием, жив ли, здоров ли, сыт, где ребёнок будет проживать. Всю информацию я предоставил, и на этом всё закончилось, — рассказал он. Сейчас мальчик проживает с отцом в городе Сургуте.

— Я разговаривал с её отцом и просил, чтобы она вышла на связь, собралась с силами и пообщалась со мной на эту тему, я разговаривал с её дядей. Но это всё бесполезно, — считает Владимир.

По словам Владимира, историю с похищением Екатерины перед регистрацией брака с итальянцем он узнал от журналистов. 24 января, когда жених с невестой встретились у загса, на Екатерину напали неизвестные мужчины. — Двое из них схватили мою невесту за руку и потащили в машину. Я отреагировал, пытался задержать автомобиль. Я слышал, как Катерина кричит мне: "Я не могу выйти, они заблокировали меня". Я был в панике. Вскоре прибыли сотрудники полиции, — рассказал Риккардо.

Самого итальянца полицейские забрали в отделение. Позже Риккардо решил, что в попытке похищения его, вероятно, обвинили родственники Екатерины. Избежать разбирательств и уголовного дела удалось буквально чудом.

— Я позвонил матери в Италию, попросил связаться с консульством. Затем кто-то позвонил в полицейский участок и сказал мне, что он убедил семью отозвать заявление, однако я рискую своей жизнью, если я останусь здесь и попробую приблизиться к Екатерине, — говорит Риккардо.

Итальянский жених не бросает попыток вернуть любовь, он до сих пор планирует связаться с Екатериной. Мужчина уверен: девушка не могла в одночасье изменить решение, ведь все вещи и даже загранпаспорт оставила у жениха. Пока же сообщения Екатерине остаются без ответа.