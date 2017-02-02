В Петербурге двухлетнего малыша госпитализировали с отравлением моющим средством

Накануне, 1 февраля, в Выборгском районе Петербурга случилось несчастье: маленького ребёнка доставили в больницу из квартиры на улице Земледельческой с отравлением бытовой химией.

Двухлетнего мальчика доставили в детскую больницу № 5 с острым химическим ожогом: ребёнок выпил моющее средство "Санокс".

Как стало известно Лайфу, у ребёнка было диагностировано острое пероральное отравление бытовой химией и химический ожог ротоглотки первой степени. По словам родителей, малыш выпил моющее средство "Санокс" около 18:00, когда мама и папа отвлеклись.