Водитель пойдёт под суд за "пьяное" ДТП с автобусом и гибель пассажира

В данный момент следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде, которое повлекло за собой смерть человека.

Минувшим летом во Фрунзенском районе Петербурга нетрезвый водитель ВАЗа столкнулся на своей машине с автобусом. В результате аварии погиб пассажир ВАЗа.

Водитель пойдёт под суд на "пьяное" ДТП и смерть пассажира Мужчина на ВАЗе врезался в автобус на перекрёстке Будапештской и проспекта Славы, в результате погиб пассажир ВАЗа.

Как выяснили правоохранители, 18 августа 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в крайней левой полосе по проспекту Славы в сторону Будапештской улицы на автомобиле ВАЗ. Приближаясь к перекрёстку, он столкнулся с автобусом ПАЗ, который мирно ждал зелёного сигнала светофора.

В результате ДТП 39-летний пассажир ВАЗа получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице в тот же день. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключён под стражу.