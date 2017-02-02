Постояльцы "Прибалтийской" могли отравиться мясом из ресторана отеля

Постояльцы гостиницы "Прибалтийская" на Васильевском острове, которые накануне обратились за помощью к медикам после отравления, в большинстве случаев говорили о том, что ели мясо в ресторане отеля. В связи с этим врачи склонны предполагать, что, возможно, некачественное мясо стало причиной массового отравления.

Постояльцы "Прибалтийской" могли отравиться мясом из ресторана. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что обратилось за медицинской помощью 58 человек, у которых нашли острую кишечную инфекцию.

— Тех, кто заболел, их значительно больше, однако они за помощью не обращались. И то, что это отравление пищевого характера. Источник расследуется. Госпитализированных нет ни одного человека, — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

В руководстве отеля накануне заявили, что гостям оказали необходимую помощь.