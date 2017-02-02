Москвич прослушал трек "В Питере пить" 1186 раз за год

Москвич Павел Пермяков прослушал трек "В Питере пить" группы "Ленинград" 1186 раз, как сообщает сервис "Яндекс. Музыка". Компания специально ко Дню сурка 2 февраля проанализировала, что чаще всего слушали пользователи на репите.

Рекордсмен по репитам живёт в Москве, его зовут Павел Пермяков и за год он прослушал "В Питере пить" "Ленинграда" 1186 раз

— Мы нашли Павла, и он подтвердил свою любовь к творчеству Сергея Шнурова. Мы так впечатлились этой историей, что подарили Павлу два билета от сервиса "Яндекс. Афиша" на концерт Ленинграда в Москве 13 июля, — сообщили в "Яндексе".

В Петербурге живёт один из рекордсменов списка. Один из жителей Северной столицы прослушал шум моря 1066 раз. Недалеко от него ушёл и фанат "Сектора газа" — одну из песен группы петербуржец прослушал 836 раз.

Интересно, что в Пермском крае живёт слушатель, который поставил на репит "Мне нравится, что вы больны не мной": за год композиция проигрывалась у него 635 раз. А житель Северной Осетии прослушал трек "Женщина, я не танцую" 461 раз.