Пиотровский запретил уроки жонглирования булыжниками на Дворцовой

Петербуржцу Валентину Смирнову не разрешили продемонстрировать всем желающим на главной площади Северной столицы своё уникальное искусство — умение жонглировать булыжниками. Мужчина уже давно занимается жонглированием булыжниками и обучает этому умению всех желающих.

Ранее Валентин уже не раз жонглировал булыжниками на улицах города, однако теперь он решил организовать официальное мероприятие по всем правилам. Чтобы всё было как следует, жонглёр обратился к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому за официальным разрешением.

В Эрмитаже отказали жонглёру Михаил Пиотровский отказался согласовывать уроки жонглирования булыжниками на Дворцовой.

Однако Пиотровский отказался согласовывать подобное мероприятие. Причин для отказа нашлось сразу три: по мнению дирекции Эрмитажа, такое мероприятие "нарушает гармонию площади", " противоречит бережному отношению к традициям Санкт-Петербурга и памятникам мирового культурного наследия" и "не соответствует требованиям регламента Дворцовой площади".

Мне позвонили из дирекции Эрмитажа и в резкой форме запретили жонглировать булыжниками на Дворцовой площади, учить людей, жонглёр булыжниками Валентин Смирнов

Жонглёр булыжниками, которому запретили проводить уроки на Дворцовой, планирует обратиться за разрешением в комитет по культуре.

Тем не менее Валентин планирует идти до конца. Сегодня, 2 февраля, он собирается обратиться в комитет по культуре за разрешением на проведение мероприятия. Правда, дирекция Эрмитажа напугала жонглёра тем, что чиновники тоже ему откажут, опираясь на мнение Пиотровского, но Валентин всё равно собирается искать другие возможности для проведения урока жонглирования булыжниками.

Всего у Валентина три любимых булыжника: Володя, Аркадий и Геннадий. Володя — главный и любимый из них. Сам Валентин работает стоматологом, а вечерами после работы выходит на улицу и пропагандирует своё искусство. У петербуржца даже есть справка о том, что каждый его булыжник — арт-объект, разрешённый к вывозу за границу.

Петербуржец также читает на английском, немецком, датском, японском, шведском, корейском, испанском, французском, казахском и многих других языках. Когда среди его учеников попадается иностранец, Валентин декламирует ему стихи на языке его страны.

Чтобы убедить всех в безопасности уроков жонглирования булыжниками, Валентин провёл опрос петербуржцев. Одна из опрошенных девушек заявила, что Пиотровский просто увидел в мероприятии Валентина намёк на революцию и запретил его, боясь обстрела булыжниками здания музея.

Другие петербуржцы уверены, что отказ дирекции Эрмитажа — необъяснимая глупость. Правда, один из респондентов предположил, что Михаил Борисович запретил жонглировать булыжниками на Дворцовой площади из гуманных побуждений — "чтобы никто ничего себе не повредил".