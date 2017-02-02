Петербургские сурки Нука и Хана предсказали раннюю весну

Зверьки, живущие в квартире петербургских заводчиков, в этом году проснулись в День сурка и сделали прогноз на весну.

Петербурженка Ирина Вейнберг уже три года держит в своей квартире двух сурков, их имена — Нука и Хана.

— Зовут сурков Нука — это она — и Хана — это он. Хана — потому что всем хана, если он вышел! А Нука — потому что "Нука, ну-ка иди сюда". А вместе получается Ханука, — рассказала заводчица.

Сурки Нука и Хана, живущие в петербургской квартире, предсказали горожанам раннюю весну.

По словам Ирины, предсказания сурков действительно работают.

— Сурки проснулись 2 февраля, в День сурка, и увидели свою тень, что, по преданию, гласит, что весна будет ранней, но, возможно, затяжной в этом году, как я предполагаю, — рассказала она. — Гадание действует. Спячка не такая, что заснули осенью, проснулись весной. Они выходят всё равно поесть. Периодически оттепель. Если они действительно встали и начали "бузить", то будет ранняя весна. В том году весна была поздняя, и в это время они спали ещё. А вот перед этим был год: и весна была ранняя, и они действительно проснулись уже.

Нука и Хана родились на ферме в Подмосковье, откуда Ирина их привезла. В доме в отсутствие хозяев животные содержатся в клетке. По словам владелицы, выпускать их можно лишь под присмотром человека. "Иначе они устроят свой "уют". Это будет не очень комфортно для человека", — рассказала она.

Первый уровень доверия сурка — это когда они берут в свои зубы ваш палец. В этот момент вы понимаете, что они вам ничего не сделают. А вот следующий уровень доверия — когда вы для них сурок, они впустили вас в свою семью — трутся носами. Ирина Вейберг, владелица сурков.

Свою радость от встречи с хозяином зверьки выражают лёгкими покусываниями. При этом приручить сурков удалось не сразу.

— Чтобы завоевать их доверие, нужно было подходить с голыми руками. Это очень медленный и постепенный процесс, потому что там есть когти, как у белки, и зубы, как у бобра. Первый уровень доверия сурка — когда они берут в свои зубы ваш палец. В этот момент вы понимаете, что они вам ничего не сделают. А вот следующий уровень доверия — когда вы для них сурок, они впустили вас в свою семью — трутся носами. Есть у них такое поведение, — рассказала Ирина.