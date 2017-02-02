Зоологи подготовили спасенного нерпёнка Крошика к жизни на воле

Зоологи из Центра изучения и сохранения морских млекопитающих научили нерпёнка Крошика самостоятельно есть рыбу.

Это значит, что уже следующей весной-летом его можно будет выпустить в Ладожское озеро.

— Мы всегда верили в этого парня! Дальше — опять уличный бассейн, немного отучения от человека, линька и Ладога (в мае-июне), — сообщили в центре.

С тех пор как в марте 2016 года истощённый нерпёнок был обнаружен рыбаками и доставлен в центр, за его судьбой следят тысячи петербуржцев. Малыша уже пытались выпустить на волю в августе прошлого года, однако он привык к человеку и решил остаться у зоологов. Радостная новость о том, что Крошик наконец-то научился самостоятельно ловить рыбу, вызвала ажиотаж в соцсетях — горожане поздравили зоологов с успехом. Поэтому сегодня специалисты центра рассказали всем интересующимся, как приучали маленькую нерпу самостоятельно добывать пропитание.

Ранее специалисты отправили Крошика в бассейн адаптационной площадки центра, где он научился делать во льду лунки и небольшие отверстия для дыхания. Пожив некоторое время на льду и приобретя навыки выживания в естественной среде, нерпёнок сильно повзрослел. И специалисты решили: настало идеальное время для того, чтобы отучить его принимать пищу из человеческих рук.

— Очень и очень медленно мы увеличивали расстояние от рыбы до руки, погружали рыбу под воду и давали нерпе её хватать. Постепенно Крошик переключился с руки именно на рыбку и — вуаля — стал подбирать её независимо от присутствия человека. Теперь он выглядит и ведёт себя как стандартный будущий выпускник, — сообщили специалисты центра.