Пиотровский об обысках в Эрмитаже: Кругом жулики

Директор государственного музея надеется, что после очередного визита в фондохранилище силовики смогут выявить мошенников.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал проведение следственных действий в фондохранилище на Школьной улице в Санкт-Петербурге.

Мы в ФСБ чуть ли не грузовиками возим бумаги. Так что они следят за всеми нашими стройками. Мы живём в условиях, когда кругом жулики. 50 процентов жуликов, в частности, в строительстве. Нужно всех их заставить работать до того, как они обанкротились, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По словам Пиотровского, музей занимается множеством строек и почти везде работы ведутся успешно, что у многих вызывает десятки вопросов. Глава Эрмитажа при этом пожаловался, что законы о проведении тендеров несовершенны, из-за чего конкурсы выигрывают "самые неизвестные, неумелые и таинственные компании".

Напомним, 31 января в Эрмитаж пришли следователи. Правоохранителей интересовали бумаги, связанные с исполнением контракта на строительство нового фондохранилища музея на Школьной улице за 3,67 млрд рублей.