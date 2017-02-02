Новый плавильный пункт в Петербурге растопит снег с улиц в центре

В Петербурге на Васильевском острове 2 февраля начал работу снегоплавильный пункт. Как сообщает пресс-служба Водоканала, он стал одиннадцатым в перечне подобных пунктов. Сюда будут привозить снег, собранный с улиц Васильевского острова и Петроградского района. Стоки с нового пункта будут очищаться на Центральной станции аэрации.

— Запуск нового ССП позволил увеличить суммарную производительность снегоплавильных пунктов в Петербурге. Теперь она составляет 66 тысяч кубометров снега в сутки, — сообщили на предприятии.