Воришка получил в нос от сотрудника "Пятёрочки" и отомстил, украв водку

В правоохранительных органах приступили к проверке жалобы о краже и потасовке в торговой сети.

Сотрудник "Пятёрочки" в Колпинском районе Санкт-Петербурга сломал нос молодому человеку, которого уличили в краже чипсов за 150 рублей. Инцидент произошёл накануне вечером. Гражданский репортёр снял происшествие на видео и прислал его через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Скандал начался ещё в магазине, когда один из покупателей заметил группу молодых людей, совершивших воровство. Компании предложили разобраться на месте и заплатить за чипсы.

Сотрудник "Пятёрочки" в Петербурге сломал нос вору. Пострадавший вернулся в магазин и отомстил, похитив бутылку водки.

Парень, которого поймали на краже, свою вину не признал и вышел на улицу, где его поймал сотрудник магазина. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого молодые люди обменялись ударами: один получил травму носа, второй — рассечение лба. После конфликта компания несколько раз возвращалась в магазин, чтобы разобраться, узнать адрес сотрудника "Пятёрочки" и отомстить ему за сломанный нос.

Администрация магазина, хорошо знающая этих молодых людей как постоянных посетителей-воришек, вызвала полицию. Даже административный протокол не успокоил хулиганов: они вернулись, попытались украсть две бутылки водки и снова были пойманы и забраны в отдел полиции.