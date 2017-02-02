Водитель скорой после инцидента с такси на Невском: Пациент жив и здоров

Водитель петербургской бригады скорой помощи Владимир рассказал об инциденте на Невском проспекте, который произошёл накануне около 19:00. Бригада скорой двигалась по Невскому на вызов, когда возникла необходимость объехать пробку. Владимир включил сирену и выехал на встречную полосу. В этот момент автомобиль такси остановился и не пропустил скорую помощь.

— Он встал на аварийку и стоял, ждал чего-то. Мы постояли, подождали пару секунд, вывернули в правую полосу и поехали дальше на вызов, — вспоминает случившееся он.

Инцидент на Невском, когда скорой помощи заблокировал проезд таксист, не отразился на состоянии здоровья пациента.

По словам водителя, диалог между ними был коротким.

— Я просто у него спросил, всё ли у него в порядке? Он мне ответил не очень прилично, и всё, — рассказал Владимир.

К счастью, инцидент на дороге не ухудшил состояние здоровья ожидавшего помощи медиков человека. "Пациент жив, здоров, это не повлияло на вызов, потому что это несерьёзно было", — говорит водитель.

Однако он посетовал, что подобное с ним случилось впервые, хотя во дворах часто возникают сложности с проездом из-за автомобилей.

Видео с регистратора в салоне скорой помощи появилось в Интернете. На кадрах видно, как водитель такси не даёт проехать автомобилю скорой помощи по встречной полосе.