Прокурором Ленобласти назначен силовик из Москвы Борис Марков

По указу президента России Владимира Путина новым прокурором Ленинградской области назначен Борис Марков, ранее занимавший пост заместителя главы надзорного ведомства Москвы.

По указу президента России Владимира Путина новым прокурором Ленобласти назначен Борис Марков.

В столице Марков курировал вопросы отдела по надзору за законами о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. В 2004 году руководил прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Напомним, бывший прокурор Ленобласти Станислав Иванов покинул свой пост со скандалом: он подозревается в незаконном получении денег от предпринимателей. В общей сложности, по версии следствия, сумма взяток превышает 20 миллионов рублей.