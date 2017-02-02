На востоке Ленинградской области температура местами опустится до 27 градусов ниже нуля.

Начиная с воскресенья погоду начнёт определять холодный арктический циклон над Баренцевым морем — в Петербург и Ленинградскую область придут холодные воздушные массы.

Через неделю в Петербурге похолодает до 15 градусов мороза, осадков будет мало.

Как сообщил заведующий метеобюро Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, до конца текущей недели характер погоды в регионе сохранится: будет слабоморозно, несильный ветер, в субботу пройдут небольшие осадки. Уже к вечеру воскресенья похолодает до 8 градусов ниже нуля, на дорогах ожидается гололедица.