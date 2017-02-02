Начиная с воскресенья погоду начнёт определять холодный арктический циклон над Баренцевым морем — в Петербург и Ленинградскую область придут холодные воздушные массы.
Через неделю в Петербурге похолодает до 15 градусов мороза, осадков будет мало.
Как сообщил заведующий метеобюро Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, до конца текущей недели характер погоды в регионе сохранится: будет слабоморозно, несильный ветер, в субботу пройдут небольшие осадки. Уже к вечеру воскресенья похолодает до 8 градусов ниже нуля, на дорогах ожидается гололедица.
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