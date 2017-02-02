Суд отпустил сварщика по делу о пожаре с двумя погибшими на скалодроме

Второму фигуранту Алексею Соловью из-за отсутствия паспорта продлили срок задержания до 3 февраля.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ареста одного из сварщиков Дениса Киселёва по делу о пожаре в здании скалодрома на Литовской улице. Мужчине назначили подписку о невыезде.

Суд в Петербурге отпустил сварщика по делу о крупном пожаре на скалодроме

Во время заседания Киселёв заявил, что после пожара ему стало плохо. Все обвинения мужчина отрицал. По его версии, сварочными работами занимались другие сотрудники.

Пожарная служба должна была выставить предписания по горючести облицовки, которая выгорела и стала причиной таких последствий Адвокат Алексея Соловья Вадим Мишин

Ранее следователи СУ СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение двум строителям, проводившим монтажно-сварочные работы на фасаде. По версии следствия, сварщики нарушили технику безопасности, что привело к смерти по неосторожности. Напомним, из-за пожара погибли два человека, пострадали четверо.