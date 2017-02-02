Сампсониевский собор 5 февраля официально передадут Православной церкви

Храм, являющийся частью музейного комплекса "Исаакиевский собор", перейдёт в ведение РПЦ в первое воскресенье февраля 2017 года.

Всего через три дня музейный комплекс "Исаакиевский собор" лишится одной из своих достопримечательностей — Сампсониевского собора. В воскресенье, 5 февраля, директор музея Николай Буров передаст настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) символический ключ от храма, чем и завершит передачу здания Русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Сампсониевский собор перейдёт в ведение РПЦ После божественной литургии в первое воскресенье февраля 2017 года Николай Буров передаст ключи от храма настоятелю.

Перед церемонией передачи ключа в соборе состоится божественная литургия.

На месте будущего Сампсониевского собора в 1709-м, после Полтавской битвы в день памяти святого Сампсония Странноприимца, Пётр I заложил деревянную церковь. Спустя семнадцать лет деревянный храм решили заменить каменным. 19 августа 1740 года новая церковь с отдельной колокольней, построенные по проекту неизвестного архитектора, были освящены.