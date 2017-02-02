Рейс Симферополь — Петербург экстренно приземлился в Ростове-на-Дону

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Рейс Симферополь — Петербург экстренно приземлился в Ростове-на-Дону

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Приземление прошло в штатном режиме, обстоятельства внеплановой посадки выясняются.

Рейс 6891, следовавший по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург, произвёл экстренную посадку на запасной аэродром в Ростове-на-Дону.

Рейс 6891, следовавший по маршруту Симферополь — Петербург, произвёл экстренную посадку в Ростове-на-Дону.

От экипажа рейса FV 6891 Симферополь — Пулково поступила информация о трещине в лобовом стекле,

официальный представитель авиакомпании "Россия".

Пассажиров пообещали отправить другим бортом и рейсами авиакомпании-партнёра. На время ожидания будут предоставлены напитки и питание.

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