В Пулково пожилая петербурженка похитила у пассажира сумку с мужскими вещами

Транспортная полиция петербургского аэропорта Пулково возбудила уголовное дело в отношении 58-летней пассажирки рейса Минск — Санкт-Петербург по подозрению в краже сумки с мужскими вещами в терминале.

Пожилая петербурженка похитила в Пулково у молодого пассажира рейса Минск — Санкт-Петербург сумку с мужскими вещами.

В полицию обратился другой пассажир этого авиарейса, который сообщил о том, что у него была похищена сумка с мужскими вещами на общую сумму в 60 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, женщина воспользовалась тем, что 29-летний молодой человек на несколько минут оставил сумку без присмотра в зале выдачи багажа.

На данный момент сотрудники полиции возбудили в отношении данной пассажирки уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").